Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Danse – Cie Sylex / Sylvie Balestra

Prêt·e·s à rugir ?

Tigre, grizzli, cheval ou volatile… tous ces animaux – et d’autres dont on n’a pas encore inventé le nom – prendront vie tour à tour dans ce spectacle qui ressemble à une danse rituelle. Surgissant d’un incroyable costume de plumes et de poils, chaque espèce déploie une danse aussi imagée que sauvage, douce, grotesque ou rigolote. Une expérience surprenante et ludique pour prendre le temps de s’apprivoiser mutuellement.

Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes / Turretot

Durée : 35min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 3 ans..

As part of the Ad Hoc festival.

Dance – Cie Sylex / Sylvie Balestra

Ready to roar?

Tiger, grizzly bear, horse or bird? all these animals – and others whose names we haven?t yet invented – come to life in turn in this show that resembles a ritual dance. Emerging from an incredible costume of feathers and fur, each species performs a dance that is as imaginative as it is wild, gentle, grotesque or funny. A surprising and playful experience to take the time to tame each other.

Meeting point : Village hall / Turretot

Duration: 35 minutes

Price: 5?

For all ages 3 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Danza – Cie Sylex / Sylvie Balestra

¿Listo para rugir?

Tigre, oso pardo, caballo o pájaro… todos estos animales -y otros cuyos nombres aún no hemos inventado- cobrarán vida por turnos en este espectáculo que se asemeja a una danza ritual. Saliendo de un increíble traje de plumas y pieles, cada especie ejecuta una danza tan imaginativa como salvaje, amable, grotesca o divertida. Es una forma sorprendente y lúdica de tomarse el tiempo necesario para conocerse.

Punto de encuentro : Sala del pueblo / Turretot

Duración: 35 minutos

Precio: 5?

Apto para todas las edades a partir de 3 años.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Tanz – Cie Sylex / Sylvie Balestra

Bereit zum Brüllen?

Tiger, Grizzlybär, Pferd oder Vogel? All diese Tiere – und andere, deren Namen noch nicht erfunden wurden – werden in dieser Aufführung, die einem rituellen Tanz ähnelt, nacheinander zum Leben erweckt. Aus einem unglaublichen Kostüm aus Federn und Haaren entfaltet jede Art einen Tanz, der ebenso bildhaft wie wild, sanft, grotesk oder lustig ist. Ein überraschendes und spielerisches Erlebnis, um sich die Zeit zu nehmen, sich gegenseitig zu zähmen.

Ort des Treffens : Festsaal / Turretot

Dauer: 35 Min

Einheitlicher Preis: 5?

Für alle Altersgruppen ab 3 Jahren.

