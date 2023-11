EXPOSITION « UN AVANT-GOÛT DE NOËL » 10 Place des Halles René Catégories d’Évènement: René

Sarthe EXPOSITION « UN AVANT-GOÛT DE NOËL » 10 Place des Halles René, 25 novembre 2023, René. René,Sarthe Des idées pour les fêtes !!.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

10 Place des Halles Atelier de Véronique Lesage

René 72260 Sarthe Pays de la Loire



Ideas for the holidays! Ideas para las fiestas Ideen für die Feiertage!!! Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: René, Sarthe Autres Lieu 10 Place des Halles Adresse 10 Place des Halles Atelier de Véronique Lesage Ville René Departement Sarthe Lieu Ville 10 Place des Halles René latitude longitude 48.2788634;0.2226855

10 Place des Halles René Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rene/