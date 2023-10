Comédie : « Coach-moi si tu peux » de Robert Punzano 10 Place des Combattants Carcans, 28 décembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Théâtre « Coach-moi si tu peux » de Robert Punzano avec Pierre Eyquem et Xavier Guibert au Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis : Après deux ans de vie commune, Marie décide de mettre un terme à la relation tumultueuse qu’elle menait avec Alex.

Ce trentenaire, radin, misogyne et menteur qui enchaîne les râteaux, va alors décider de faire appel à un coach, pour connaître les ficelles d’une relation stable et durable, et essayer enfin de vous comprendre, vous les femmes !

Mesdames, la mise à jour de votre homme est enfin disponible !

Messieurs, venez apprendre à devenir un parfait « gentleman » en 1 heure !

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theater « Coach-moi si tu peux » by Robert Punzano with Pierre Eyquem and Xavier Guibert at the Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis: After two years together, Marie decides to end her tempestuous relationship with Alex.

This thirty-something, cheapskate, misogynist and liar then decides to call in a coach, to learn the ropes of a stable and lasting relationship, and finally try to understand you women!

Ladies, your man’s update is now available!

Gentlemen, come and learn how to become a perfect « gentleman » in 1 hour!

Reservations required on 06 82 72 37 35.

Teatro « Coach-moi si tu peux » de Robert Punzano con Pierre Eyquem y Xavier Guibert en el Café-Théâtre de Carcans.

Sinopsis: Después de dos años juntos, Marie decide poner fin a su tempestuosa relación con Alex.

Este treintañero tacaño, misógino y mentiroso decide llamar a un coach para que le ayude a aprender los trucos de una relación estable y duradera, ¡y por fin intenta entenderos a las mujeres!

Señoras, ¡por fin está disponible la actualización para su hombre!

Caballeros, ¡vengan y aprendan a convertirse en un perfecto « caballero » en 1 hora!

Llame al 06 82 72 37 35 para reservar.

Theater « Coach-moi si tu peux » von Robert Punzano mit Pierre Eyquem und Xavier Guibert im Café-Théâtre in Carcans.

Synopsis: Nach zwei Jahren des Zusammenlebens beschließt Marie, die turbulente Beziehung mit Alex zu beenden.

Der geizige, frauenfeindliche und verlogene 30-Jährige, der eine Niederlage nach der anderen einstecken muss, beschließt, sich an einen Coach zu wenden, um die Tricks für eine stabile und dauerhafte Beziehung zu lernen und euch Frauen endlich zu verstehen

Meine Damen, das Update für Ihren Mann ist endlich verfügbar!

Meine Herren, lernen Sie in einer Stunde, wie man ein perfekter « Gentleman » wird!

Reservierung erforderlich unter 06 82 72 37 35.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Médoc Atlantique