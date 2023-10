Théâtre Jeune Public : « SOS Père Noël » de Estelle Breton 10 Place des Combattants Carcans, 23 décembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Théâtre Jeune Public « SOS Père Noël » de Estelle Breton avec Aurélie Poisson et Pierre Eyquem au Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis : Le Père-Noël a disparu et en cette veille de Noël c’est une catastrophe !

S’il n’est pas revenu à temps il ne pourra pas faire la distribution des cadeaux…

La Mère-Noël essaie à tout prix de le retrouver et fait appel à tous ses amis: Spiderman, Dora l’exploratrice, le nain Grincheux, les animaux du film Madagascar, Peter Pan et surtout les enfants présents dans la salle !

De la magie, du mentalisme, de la danse, de l’aventure et surtout de l’interactivité, ne ratez pas ce spectacle idéal pour les fêtes !

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Théâtre Jeune Public « SOS Père Noël » by Estelle Breton with Aurélie Poisson and Pierre Eyquem at the Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis: Santa Claus has disappeared, and on Christmas Eve it’s a catastrophe!

If he’s not back in time, he won’t be able to distribute the presents?

Mother Christmas is desperate to find him, and calls on all her friends: Spiderman, Dora the Explorer, Grumpy the Dwarf, the animals from the film Madagascar, Peter Pan and above all the children in the audience!

Magic, mentalism, dance, adventure and, above all, interactivity – don’t miss this show, ideal for the holidays!

Reservations required on 06 82 72 37 35.

Teatro para Jóvenes « SOS Père Noël » de Estelle Breton con Aurélie Poisson y Pierre Eyquem en el Café-Théâtre de Carcans.

Sinopsis: ¡Papá Noel ha desaparecido y en Nochebuena es una catástrofe!

Si no vuelve a tiempo, no podrá repartir los regalos?

Mamá Noel está desesperada por encontrarlo y llama a todos sus amigos: Spiderman, Dora la Exploradora, el Enano Gruñón, los animales de la película Madagascar, Peter Pan y, sobre todo, ¡los niños del público!

Con magia, mentalismo, baile, aventura y sobre todo interactividad, ¡no se pierda este espectáculo ideal para las fiestas!

Reserva previa en el 06 82 72 37 35.

Theater für junge Zuschauer « SOS Weihnachtsmann » von Estelle Breton mit Aurélie Poisson und Pierre Eyquem im Café-Théâtre in Carcans.

Inhalt: Der Weihnachtsmann ist verschwunden und an diesem Weihnachtsabend ist das eine Katastrophe!

Wenn er nicht rechtzeitig zurückkommt, kann er die Geschenke nicht verteilen?

Die Weihnachtsfrau versucht um jeden Preis, ihn zu finden und ruft all ihre Freunde an: Spiderman, Dora die Forscherin, den mürrischen Zwerg, die Tiere aus dem Film Madagascar, Peter Pan und vor allem die Kinder im Saal!

Zauberei, Mentalismus, Tanz, Abenteuer und vor allem Interaktivität: Verpassen Sie diese Show nicht, die sich perfekt für die Feiertage eignet!

Nur mit Reservierung unter 06 82 72 37 35.

