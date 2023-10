Comédie : « Panique en famille ! » de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte 10 Place des Combattants Carcans, 30 novembre 2023, Carcans.

Théâtre « Panique en famille ! » de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte avec Julie Budria, Thierry Marconnet et Jean-Christophe Acquaviva, au Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis : La famille n’est pas un long fleuve tranquille, mais on ne peut pas s’en passer !

Vincent est chanteur lyrique… Il est au chômage, mais il est en passe de décrocher le premier rôle dans une comédie musicale à succès !

Ce même jour, Samantha sa fille, avec qui il vit seul depuis la disparition prématurée de la maman, s’apprête à passer un concours important.

Mais Samantha découvre qu’elle est enceinte de Mathieu, son prof de dix ans son aîné, qui a décidé de tout avouer au papa qui n’est au courant de rien !

Théâtre « Panique en famille! » by Jean-Marc Magnoni and Jérôme Paquatte, with Julie Budria, Thierry Marconnet and Jean-Christophe Acquaviva, at the Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis: Family isn’t a long, quiet river, but you can’t live without it!

Vincent is an opera singer? He’s unemployed, but on the verge of landing the lead role in a hit musical!

On the same day, his daughter Samantha, with whom he has lived alone since her mother?s untimely death, is preparing to take part in an important competition.

But Samantha discovers that she is pregnant by Mathieu, her teacher ten years her senior, who has decided to confess everything to Dad, who knows nothing about it!

By reservation: 06 82 72 37 35.

Teatro « Panique en famille! » de Jean-Marc Magnoni y Jérôme Paquatte con Julie Budria, Thierry Marconnet y Jean-Christophe Acquaviva, en el Café-Théâtre de Carcans.

Sinopsis: ¡La familia no es un largo río tranquilo, pero no se puede vivir sin ella!

Vincent es cantante de ópera? Está en paro, ¡pero está a punto de conseguir el papel protagonista en un musical de éxito!

Ese mismo día, su hija Samantha, con la que vive solo desde la prematura muerte de su madre, se prepara para participar en un importante concurso.

Pero Samantha descubre que está embarazada de Mathieu, su profesor diez años mayor que ella, que ha decidido confesárselo todo a su padre, ¡que no sabe nada!

Reserva obligatoria en el 06 82 72 37 35.

Theater « Panik in der Familie! » von Jean-Marc Magnoni und Jérôme Paquatte mit Julie Budria, Thierry Marconnet und Jean-Christophe Acquaviva, im Café-Théâtre in Carcans.

Synopsis: Die Familie ist kein langer ruhiger Fluss, aber man kann nicht ohne sie leben!

Vincent ist ein lyrischer Sänger? Er ist arbeitslos, aber er ist auf dem besten Weg, die Hauptrolle in einem erfolgreichen Musical zu bekommen!

Am selben Tag bereitet sich seine Tochter Samantha, mit der er seit dem frühen Tod der Mutter allein lebt, auf einen wichtigen Wettbewerb vor.

Doch Samantha findet heraus, dass sie von ihrem zehn Jahre älteren Lehrer Mathieu schwanger ist, der beschlossen hat, dem ahnungslosen Vater alles zu gestehen

Nur mit Reservierung unter 06 82 72 37 35.

