Comédie : » Panique en famille » de Jean-Marc MAGNONI et Jérôme PAQUETTE 10 Place des Combattants Carcans, 30 novembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Théâtre » Panique en famille » de Jean-Marc MAGNONI et Jérôme PAQUETTE avec les comédiens : Julie BUDRIA, Thierry MARCONNET et J-C ACQUAVIVA.

Après un énième désaccord, Samantha décide de quitter son père pour prendre son indépendance. mais un événement complètement inattendu viendra mettre à mal cette journée qui s’ annonçait déjà catastrophique et qui finira par devenir la journée la plus dingue de leur vie ! C’est une famille comme tant d’autres ou plutôt pas comme les autres…..

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theater « Panique en famille » by Jean-Marc MAGNONI and Jérôme PAQUETTE with the actors: Julie BUDRIA, Thierry MARCONNET and J-C ACQUAVIVA.

After yet another disagreement, Samantha decides to leave her father and become independent. But a completely unexpected event throws a wrench into what was already a disastrous day, and ends up being the craziest day of their lives! It’s a family like many others, or rather like no other?

Reservations required on 06 82 72 37 35.

Teatro « Panique en famille » de Jean-Marc MAGNONI y Jérôme PAQUETTE con los actores: Julie BUDRIA, Thierry MARCONNET y J-C ACQUAVIVA.

Tras una nueva desavenencia, Samantha decide dejar a su padre para independizarse, pero algo totalmente inesperado se interpone en lo que ya se perfilaba como el día más loco de sus vidas Una familia como las demás, ¿o como ninguna?

Para reservar, llame al 06 82 72 37 35.

Theater « Panik in der Familie » von Jean-Marc MAGNONI und Jérôme PAQUETTE mit den Darstellern : Julie BUDRIA, Thierry MARCONNET und J-C ACQUAVIVA.

Nach einer x-ten Meinungsverschiedenheit beschließt Samantha, ihren Vater zu verlassen, um sich selbstständig zu machen. Doch ein völlig unerwartetes Ereignis wird diesen Tag, der sich bereits katastrophal ankündigte, zum verrücktesten Tag ihres Lebens machen! Eine Familie wie viele andere, oder besser gesagt, wie keine andere?

Reservierung erforderlich unter 06 82 72 37 35.

