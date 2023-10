Spectacle d’hypnose « L’Hypnose à travers le temps » de Hervé Barbereau et Jacky Matte au Café-Théâtre de Carcans 10 Place des Combattants Carcans, 8 novembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Spectacle d’hypnose « L’Hypnose à travers le temps » de Hervé Barbereau et Jacky Matte au Café-Théâtre de Carcans.

Un spectacle d’hypnose pour un voyage à travers le temps !

Une fois hypnotisé par Hervé, vous lui confierez les clés de votre volonté, pour voyager des origines de l’hypnose (4000 ans avant J.C.) à nos jours.

Vous traverserez les siècles en état hypnotique sous l’oeil bienveillant d’Hervé, qui mène d’une main de maître ce spectacle, où l’humour et les anecdotes s’entremêlent. Cela pour le plus grand plaisir de tous.

Hervé Barbereau un des rares hypnotiseurs à savoir hypnotiser en quelques secondes.

Sur réservation au 06 82 72 37 35.

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hypnosis show « L’Hypnose à travers le temps » by Hervé Barbereau and Jacky Matte at the Café-Théâtre de Carcans.

A hypnosis show for a journey through time!

Once hypnotized by Hervé, you’ll entrust him with the keys to your will, to travel from the origins of hypnosis (4000 BC) to the present day.

You’ll cross the centuries in a hypnotic state under the watchful eye of Hervé, who masterfully directs this show, where humor and anecdotes intertwine. All to the delight of the audience.

Hervé Barbereau is one of the few hypnotists who can hypnotize in a matter of seconds.

For bookings: 06 82 72 37 35

Espectáculo de hipnosis « L’Hypnose à travers le temps » de Hervé Barbereau y Jacky Matte en el Café-Théâtre de Carcans.

Un espectáculo de hipnosis que le hará viajar en el tiempo

Una vez hipnotizado por Hervé, le confiará las llaves de su voluntad para viajar desde los orígenes de la hipnosis (4000 a.C.) hasta nuestros días.

Atravesará los siglos en estado hipnótico bajo la mirada benévola de Hervé, que dirige con maestría este espectáculo, donde el humor y las anécdotas se entremezclan. Todo para deleite del público.

Hervé Barbereau es uno de los pocos hipnotizadores capaces de hipnotizar en cuestión de segundos.

Para reservas, llame al 06 82 72 37 35

Hypnoseshow « L’Hypnose à travers le temps » von Hervé Barbereau und Jacky Matte im Café-Théâtre in Carcans.

Eine Hypnoseshow für eine Reise durch die Zeit!

Sobald Sie von Hervé hypnotisiert sind, vertrauen Sie ihm die Schlüssel Ihres Willens an, um von den Ursprüngen der Hypnose (4000 Jahre v. Chr.) bis in die heutige Zeit zu reisen.

Sie durchqueren die Jahrhunderte in hypnotischem Zustand unter Hervés wohlwollendem Blick, der diese Show, in der Humor und Anekdoten miteinander verschmelzen, meisterhaft leitet. Und das zum größten Vergnügen aller.

Hervé Barbereau ist einer der wenigen Hypnotiseure, die in Sekundenschnelle hypnotisieren können.

Reservierung unter 06 82 72 37 35

