Théâtre Jeune Public : « Délires de contes » d’Emmanuelle Targhetta 10 Place des Combattants Carcans, 4 novembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Théâtre Jeune Public « Délires de contes » d’Emmanuelle Targhetta avec Emmanuelle Targhetta et Stéphane Battini au Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis : « Lire ç’est nul !!! Ça sert à rien ! Je préfère jouer à la tablette.

Et ces histoires, je les connais déjà !!! »

C’est à contrecœur que la petite Zia, se plonge dans un livre de Contes.

Mais avec son humour et son imagination, elle va chambouler tout ce petit monde, et faire se rencontrer de drôles de personnages : Un loup qui veut être un Prince, une sorcière diététicienne, une belle au bois ronflant, un miroir (mon beau miroir) GPS…

Elle découvrira que les contes et les rêves d’enfants forment un cocktail détonnant…

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Théâtre Jeune Public « Délires de contes » by Emmanuelle Targhetta with Emmanuelle Targhetta and Stéphane Battini at the Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis: « Reading sucks! It’s useless! I’d rather play with my tablet.

And I already know these stories!

Against her better judgment, little Zia immerses herself in a book of fairy tales.

But with her sense of humor and imagination, she’s going to turn this little world upside down, and bring some strange characters together: a wolf who wants to be a Prince, a dietician witch, a snoring beauty, a mirror (my beautiful mirror) GPS?

She’ll discover that fairy tales and children’s dreams make an explosive cocktail?

Reservations required on 06 82 72 37 35.

Théâtre Jeune Public « Délires de contes » de Emmanuelle Targhetta con Emmanuelle Targhetta y Stéphane Battini en el Café-Théâtre de Carcans.

Sinopsis: « ¡Leer es una mierda! Es inútil Prefiero jugar con mi tableta.

¡Y estos cuentos ya me los sé!

En contra de su buen juicio, la pequeña Zia se sumerge en un libro de cuentos de hadas.

Pero con su humor y su imaginación, pone todo el mundo patas arriba, y le presenta unos extraños personajes: un lobo que quiere ser príncipe, una bruja dietista, una bella roncadora, un espejo (mi precioso espejo) GPS?

Descubrirá que los cuentos de hadas y los sueños de los niños forman un cóctel explosivo?

Es necesario reservar en el 06 82 72 37 35.

Theater für junge Zuschauer « Délires de contes » von Emmanuelle Targhetta mit Emmanuelle Targhetta und Stéphane Battini im Café-Théâtre in Carcans.

Synopsis : « Lesen ist doof!!! Das bringt nichts! Ich spiele lieber mit dem Tablet.

Und diese Geschichten kenne ich schon!!! »

Widerwillig vertieft sich die kleine Zia in ein Märchenbuch.

Doch mit ihrem Humor und ihrer Fantasie bringt sie die ganze Welt durcheinander und lässt viele lustige Figuren aufeinandertreffen: einen Wolf, der ein Prinz sein will, eine Hexe, die Diätassistentin ist, eine Schöne aus dem Wald, die schnarcht, einen Spiegel (mein schöner Spiegel) GPS?

Sie wird entdecken, dass Märchen und Kinderträume einen explosiven Cocktail bilden

Reservierung erforderlich unter 06 82 72 37 35.

