Comédie : « SOS d’une libido en détresse » d’Emmanuelle Targhetta 10 Place des Combattants Carcans, 2 novembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Théâtre « SOS d’une libido en détresse » d’Emmanuelle Targhetta avec Emmanuelle Targhetta et Stéphane Battini, au Café Théâtre de Carcans.

Synopsis : Max est un fonctionnaire en déprime, qui à 18h, est déjà en pyjama et gratte du Jean Ferrat à la guitare. Sa femme Sophie est prête à tout pour l’aider (en ranimant au passage sa libido tombée au plus bas !)

Psychothérapie, gingembre, reconversion et discussions sont au menu.

Entre la meilleure amie coincée qu’elle appelle au secours pour secouer le mari, et son psy entreprenant qui aimerait bien remplacer Max le temps d’une soirée, Sophie va devoir redoubler d’effort pour redonner à Max l’envie d’avoir envie.

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

2023-11-02 fin : 2023-11-04 . .

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theater « SOS d’une libido en détresse » by Emmanuelle Targhetta with Emmanuelle Targhetta and Stéphane Battini, at the Café Théâtre de Carcans.

Synopsis: Max is a depressed civil servant, who by 6pm is already in his pyjamas, strumming Jean Ferrat on his guitar. His wife Sophie is ready to do anything to help him (including reviving his flagging libido!)

Psychotherapy, ginger, retraining and discussions are all on the menu.

Between the uptight best friend she calls to help shake up the husband, and her enterprising shrink who’d love to replace Max for an evening, Sophie will have to redouble her efforts to restore Max?s desire to want.

By reservation: 06 82 72 37 35.

Teatro « SOS d’une libido en détresse » de Emmanuelle Targhetta con Emmanuelle Targhetta y Stéphane Battini, en el Café Théâtre de Carcans.

Sinopsis: Max es un funcionario deprimido que a las 6 de la tarde ya está en pijama, rasgueando Jean Ferrat con su guitarra. Su mujer, Sophie, está dispuesta a todo para ayudarle (¡y de paso reavivar su libido!)

Psicoterapia, jengibre, reeducación y discusiones.

Sophie tendrá que redoblar sus esfuerzos para que Max vuelva a tener ganas de estar con él, entre la tensa mejor amiga a la que llama para que le ayude a sacudir a su marido y su emprendedor psiquiatra, al que le encantaría ocupar el lugar de Max durante una noche.

Reserva obligatoria en el 06 82 72 37 35.

Theater « SOS d’une libido en détresse » von Emmanuelle Targhetta mit Emmanuelle Targhetta und Stéphane Battini, im Café Théâtre in Carcans.

Synopsis: Max ist ein deprimierter Beamter, der um 18 Uhr bereits im Pyjama steckt und Jean Ferrat auf der Gitarre schrammelt. Seine Frau Sophie ist zu allem bereit, um ihm zu helfen (und nebenbei ihre auf den Tiefpunkt gesunkene Libido wiederzubeleben!)

Psychotherapie, Ingwer, Umschulung und Diskussionen stehen auf der Tagesordnung.

Die verklemmte beste Freundin, die sie um Hilfe bittet, um den Ehemann aufzurütteln, und ihr geschäftstüchtiger Psychiater, der Max gerne für einen Abend ersetzen würde, zwingen Sophie dazu, sich noch mehr anzustrengen, um Max wieder Lust auf Lust zu machen.

Reservierung erforderlich unter 06 82 72 37 35.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Médoc Atlantique