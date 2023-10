Comédie : « Couple en délire » de Véronique Delille et Jean-Philippe Lallemand 10 Place des Combattants Carcans, 19 octobre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Théâtre « Couple en délire » de Véronique Delille et Jean-Philippe Lallemand au Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis : Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé mais n’en finit pas de se chercher !

De leur rencontre dans un jardin public, à un accouchement mémorable dans leur salon, ce spectacle TOUT PUBLIC met en scène un couple composé de la charmante mais néanmoins cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme enfant tout en mimiques et monté sur pile électrique avec qui tout prend des proportions démesurées.

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

2023-10-19 fin : 2023-10-21 . .

10 Place des Combattants Café Théâtre de Carcans

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Théâtre « Couple en délire » by Véronique Delille and Jean-Philippe Lallemand at the Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis: The euphoric tribulations of a couple who have found each other, but are still looking for each other!

From the moment they meet in a public garden, to a memorable birth in their living room, this show for the general public features a couple made up of the charming yet scathing Véro and Jean-Phi, a mimic-like, battery-operated child-man with whom everything takes on disproportionate proportions.

Reservations required: 06 82 72 37 35.

Teatro « Couple en délire » de Véronique Delille y Jean-Philippe Lallemand en el Café-Théâtre de Carcans.

Sinopsis: ¡Las eufóricas tribulaciones de una pareja que se ha encontrado pero sigue buscándose!

Desde su encuentro en un jardín público hasta un memorable parto en el salón de su casa, este espectáculo para todos los públicos presenta a una pareja formada por los encantadores y a la vez mordaces Véro y Jean-Philippe, un niño imitador y un electricista a pilas con el que todo adquiere proporciones desproporcionadas.

Reserva obligatoria en el 06 82 72 37 35.

Theater « Couple en délire » von Véronique Delille und Jean-Philippe Lallemand im Café-Théâtre in Carcans.

Synopsis: Die euphorischen Tribute eines schockierenden Paares, das sich zwar gefunden hat, aber immer noch nicht aufhört, sich zu suchen!

Von ihrer Begegnung in einem öffentlichen Garten bis hin zu einer denkwürdigen Geburt in ihrem Wohnzimmer, zeigt diese Show für die ganze Öffentlichkeit ein Paar, das aus der charmanten, aber dennoch schnippischen Véro und Jean-Phi besteht, einem kindlichen Mann mit viel Mimik und einer elektrischen Batterie, mit der alles überhand nimmt.

Reservierung erforderlich unter 06 82 72 37 35.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Médoc Atlantique