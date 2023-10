Comédie : « Le tonton nettoyeur » de Antoine Beauville 10 Place des Combattants Carcans, 5 octobre 2023, Carcans.

Comédie « Le tonton nettoyeur » d’Antoine Beauville avec Manon Hugo, Antoine Beauville, Guillaume Eymard, au Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis : Géraldine, Escort-girl de haute volée, est mouillée dans des dessous d’affaires explosifs.

Avec des tueurs aux trousses, son compte à rebours est lancé.

Trainant son boulet, Martin, un fan qui veut lui écrire ses mémoires, elle file se réfugier en Bretagne, chez son tonton Fanch Coulon.

Et l’explication finale va se révéler atomique !

Car tonton dans son milieu, on le surnomme le ‘Vieuxquibougencore’ !

Toute ressemblance avec des personnes ou des faits existants ou ayant existés ne serait évidemment que pure coïncidence !

Evidemment ! (Quoique…).

Sur réservation au 06 82 72 37 35..

Comedy « Le tonton nettoyeur » by Antoine Beauville with Manon Hugo, Antoine Beauville, Guillaume Eymard, at the Café-Théâtre de Carcans.

Synopsis: Geraldine, a high-flying escort-girl, is mixed up in some explosive business dealings.

With killers on her tail, her countdown is on.

Dragging along her ball and chain, Martin, a fan who wants to write her memoirs, she flees to Brittany, to take refuge with her uncle Fanch Coulon.

And the final explanation turns out to be atomic!

Because in his milieu, uncle Coulon is nicknamed « Vieuxquibougencore »!

Of course, any resemblance to existing or former people or events is purely coincidental!

Of course! (Although?).

Bookings required on 06 82 72 37 35.

Comedia « Le tonton nettoyeur » de Antoine Beauville con Manon Hugo, Antoine Beauville, Guillaume Eymard, en el Café-Théâtre de Carcans.

Sinopsis: Géraldine, una dama de compañía de altos vuelos, se ve envuelta en unos negocios explosivos.

Los asesinos le pisan los talones.

Arrastrando a su bola y cadena, Martin, un admirador que quiere escribir sus memorias, huye a Bretaña, para refugiarse con su tío Fanch Coulon.

¡Y la explicación final va a ser atómica!

Porque en su medio, ¡a su tío le apodan « Vieuxquibougencore »!

Por supuesto, ¡cualquier parecido con personas o acontecimientos existentes o pasados es pura coincidencia!

¡Claro que sí! (¿Aunque?).

Es necesario reservar en el 06 82 72 37 35.

Komödie « Le tontonon nettoyeur » von Antoine Beauville mit Manon Hugo, Antoine Beauville, Guillaume Eymard, im Café-Théâtre in Carcans.

Synopsis: Géraldine, ein hochkarätiges Escort-Girl, wird in brisante Hintergründe verwickelt.

Mit Killern auf den Fersen läuft ihr Countdown.

Mit ihrem Klotz am Bein, Martin, einem Fan, der ihre Memoiren schreiben will, flüchtet sie in die Bretagne zu ihrem Onkel Fanch Coulon.

Und die letzte Erklärung wird sich als atomar erweisen!

Denn Onkel Fanchon wird in seiner Umgebung « Vieuxquibougencore » genannt!

Jede Ähnlichkeit mit Personen oder Tatsachen, die existieren oder existiert haben, ist natürlich rein zufällig!

Aber natürlich! (Obwohl?).

Reservierung erforderlich unter 06 82 72 37 35.

