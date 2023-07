Comédie « Mouchette et les papillons » de Claire Toucour (jeune public) 10 Place des Combattants Carcans, 3 août 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Le jour où Mouchette croise un papillon pour la première fois, elle n’a plus qu’une seule idée en tête : en devenir un !

Rien ne la détournera de sa quête, pas même le scepticisme de sa maman et des animaux de la forêt, y allant tous de leur petite chanson …

Une comédie pour enfants, ludique et pédagogique, pleine d’amour et de musique !.

2023-08-03 fin : 2023-08-04 . .

10 Place des Combattants Carcans-Ville

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The day Mouchette sees a butterfly for the first time, she has only one idea in mind: to become one!

Nothing will deter her from her quest, not even the skepticism of her mom and the forest animals, who all have their own songs to sing…

A playful, educational comedy for children, full of love and music!

El día en que Mouchette ve una mariposa por primera vez, sólo piensa en convertirse en una

Nada la detendrá en su búsqueda, ni siquiera el escepticismo de su madre y de los animales del bosque, que tienen sus propias canciones que cantar…

Una comedia para niños, divertida y educativa, llena de amor y música

An dem Tag, an dem Mouchette zum ersten Mal einem Schmetterling begegnet, hat sie nur noch einen Gedanken im Kopf: Sie will ein Schmetterling werden!

Nichts kann sie von ihrem Vorhaben abbringen, nicht einmal die Skepsis ihrer Mutter und der Tiere des Waldes, die alle ihr eigenes Lied singen …

Eine Komödie für Kinder, spielerisch und pädagogisch wertvoll, voller Liebe und Musik!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Médoc Atlantique