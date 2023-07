VIDE-GRENIERS 10 place de Verdun Doué-en-Anjou, 16 juillet 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

L’association des Artisans et commerçants douessins réunis organise un vide-greniers dans le centre de Doué-la-Fontaine pendant les Journées de la rose..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

10 place de Verdun Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The association des Artisans et commerçants douessins réunis is organizing a garage sale in the center of Doué-la-Fontaine during the Journées de la rose.

La Association des Artisans et commerçants douessins réunis organiza una venta de garaje en el centro de Doué-la-Fontaine durante las Journées de la rose.

Der Verein « Artisans et commerçants douessins réunis » organisiert während der Rosentage einen Flohmarkt im Zentrum von Doué-la-Fontaine.

