Rencontre et Dégustation avec Agrosourcing 10 place de l’hôtel de ville Molsheim, 15 décembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Venez découvrir les différentes filières de nos fruits secs.

Vous pourrez également déguster le nouveau mélange « Randonneur », composé de noisettes, d’amandes, de cranberries, de baies de goji et de mangue..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 16:00:00. EUR.

10 place de l’hôtel de ville

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the different channels of our dried fruits.

You’ll also be able to taste the new « Randonneur » blend, made up of hazelnuts, almonds, cranberries, goji berries and mango.

Venga a descubrir nuestros frutos secos.

También podrá degustar la nueva mezcla « Randonneur », compuesta por avellanas, almendras, arándanos, bayas de goji y mango.

Kommen Sie und entdecken Sie die verschiedenen Produktionswege unserer Trockenfrüchte.

Sie können auch die neue Mischung « Randonneur » probieren, die aus Haselnüssen, Mandeln, Cranberries, Gojibeeren und Mango besteht.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig