Rencontre avec La Savonnerie du Cèdre 10 place de l’hôtel de ville Molsheim, 18 novembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Découvrez comment et avec quels ingrédients sont fabriqués les savons.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:30:00. EUR.

10 place de l’hôtel de ville

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Discover how and with which ingredients soaps are made

Descubra cómo y con qué ingredientes se fabrican los jabones

Erfahren Sie, wie und mit welchen Zutaten Seifen hergestellt werden

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig