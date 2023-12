Animations à la bibliothèque « Autour de Noël » 10 Place de l’Église Targon, 4 décembre 2023, Targon.

Targon,Gironde

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la bibliothèque de Targon organise différentes animations autour de Noël : lectures, créations, coloriages, jeux de société et goûter… Il y en a pour tous les goûts. Pensez à réserver les ateliers de votre choix..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 11:30:00. EUR.

10 Place de l’Église Bibliothèque de Targon

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the festive season, the Targon library is organizing a range of Christmas activities: readings, creative activities, coloring, board games and snacks… There’s something for everyone. Don’t forget to book the workshops of your choice.

Con motivo de las fiestas, la biblioteca de Targón organiza una serie de actividades navideñas: lecturas, actividades creativas, colorear, juegos de mesa y merienda… Hay para todos los gustos. No olvide reservar los talleres de su elección.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage organisiert die Bibliothek von Targon verschiedene Veranstaltungen rund um Weihnachten: Lesungen, Kreationen, Ausmalbilder, Gesellschaftsspiele und ein Imbiss… Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Denken Sie daran, die Workshops Ihrer Wahl zu reservieren.

