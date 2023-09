Promenade des chiens 10 place de l’église Rochechouart, 24 septembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Venez vous promenez avec ou sans chien pour un moment convivial et caritatif. L’association « O sens » et les « Dodus se très mousse » vous invitent à y participer et organisent à la suite un rafraichissement avec Alison. Renseignements par téléphone..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 12:00:00. EUR.

10 place de l’église Dans l’même panier

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come along, with or without your dog, for a friendly, charity event. The « O sens » association and the « Dodus se très mousse » invite you to take part, and organize refreshments with Alison afterwards. Information by phone.

Venga a dar un paseo, con o sin su perro, en un acto benéfico y amistoso. La asociación « O sens » y « Dodus se très mousse » le invitan a participar y organizan un refrigerio con Alison después. Información por teléfono.

Kommen Sie mit oder ohne Hund für einen geselligen und wohltätigen Moment spazieren. Der Verein « O sens » und die « Dodus se très mousse » laden Sie ein, daran teilzunehmen und organisieren im Anschluss eine Erfrischung mit Alison. Telefonische Auskunft.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin