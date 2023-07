EXPOSITION PHOTOS – RENCONTRE MITTERRAND-KOHL AU JAEGERHOF 10 Place de l’Eglise Dabo, 3 juillet 2023, Dabo.

Dabo,Moselle

A l’occasion du 40ème anniversaire de la rencontre MITTERRAND-KOHL au Jaegerhof, le Club Photo Studia a ressorti les diapositives de l’événement. Numérisées, retouchées et tirées, vous pourrez découvrir ces photos au travers d’une exposition à l’Office de Tourisme de Dabo.. Tout public

Vendredi 2023-07-03 10:00:00 fin : 2023-07-13 17:00:00. 0 EUR.

10 Place de l’Eglise Office de Tourisme

Dabo 57850 Moselle Grand Est



To mark the 40th anniversary of the MITTERRAND-KOHL meeting at the Jaegerhof, Club Photo Studia has brought out slides of the event. Digitized, retouched and printed, you can discover these photos in an exhibition at the Dabo Tourist Office.

Con motivo del 40 aniversario del encuentro MITTERRAND-KOHL en el Jaegerhof, el Club Photo Studia ha sacado a la luz las diapositivas del evento. Digitalizadas, retocadas e impresas, podrás descubrir estas fotos en una exposición en la Oficina de Turismo de Dabo.

Anlässlich des 40. Jahrestages des Treffens zwischen MITTERRAND und KOHL auf dem Jaegerhof hat der Fotoclub Studia die Dias dieses Ereignisses wieder hervorgeholt. Digitalisiert, retuschiert und abgezogen, können Sie diese Fotos in einer Ausstellung im Office de Tourisme de Dabo entdecken.

