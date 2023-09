Concert gospel 10 Place de l’Église Arette, 22 septembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Le groupe « Mama Liz and the Misses », créé et guidé par Elisabeth Soulas, vous régalera de standards comme de morceaux moins connus, interprétés avec énergie et fraîcheur. Ce groupe de femmes est magistralement accompagné au piano par Jean-Marc Moullet..

10 Place de l’Église Eglise

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The group « Mama Liz and the Misses », created and guided by Elisabeth Soulas, will delight you with standards and lesser-known tunes, performed with energy and freshness. This all-female group is masterfully accompanied on piano by Jean-Marc Moullet.

El grupo « Mama Liz and the Misses », creado y dirigido por Elisabeth Soulas, le deleitará con temas clásicos y otros menos conocidos, interpretados con energía y frescura. Este grupo de mujeres está magistralmente acompañado al piano por Jean-Marc Moullet.

Die Gruppe « Mama Liz and the Misses », die von Elisabeth Soulas gegründet und geleitet wird, wird Sie mit Standards und weniger bekannten Stücken verwöhnen, die mit Energie und Frische vorgetragen werden. Diese Frauengruppe wird meisterhaft von Jean-Marc Moullet am Klavier begleitet.

