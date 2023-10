Création d’une composition ronde automnale 10 Place de la Mairie Salles, 28 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le prochain atelier « aux couleurs de l’automne » est prévu dans l’hôtel L’Aparté à Salles.

– création d’une composition ronde

– tout est fourni sur place : fourniture, fleurs, matériels divers…

Inscription avant le 26 octobre..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

10 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The next workshop « aux couleurs de l’automne » will be held at the L’Aparté hotel in Salles.

– creation of a round composition

– everything is provided on site: supplies, flowers, various materials…

Registration by October 26.

El próximo taller, « aux couleurs de l’automne », se celebrará en el hotel L’Aparté de Salles.

– creación de una composición redonda

– todo se proporciona in situ: suministros, flores, materiales diversos…

Inscripciones antes del 26 de octubre.

Der nächste Workshop « in den Farben des Herbstes » ist im Hotel L’Aparté in Salles geplant.

– erstellung eines runden Arrangements

– alles wird vor Ort bereitgestellt: Versorgung, Blumen, verschiedene Materialien…

Anmeldung vor dem 26. Oktober.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Val de l’Eyre