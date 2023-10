Boum d’halloween 10 place de la mairie Neuilly-le-Réal, 1 novembre 2023, Neuilly-le-Réal.

Neuilly-le-Réal,Allier

On attend avec impatience tous vos petits monstres terrifiant

Tous les enfants et leurs parents sont conviés pour endiabler la piste ! Entrée est gratuite pour tous

Animée par » Vitamine-son »

Buvette et restauration sur place !.

2023-11-01 15:00:00 fin : 2023-11-01 18:30:00. .

10 place de la mairie Salle des fêtes

Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



We’re looking forward to seeing all your terrifying little monsters!

All children and their parents are invited to rock the dance floor! Admission is free for all

Entertainment by « Vitamine-son

Refreshments and food on site!

¡Estamos impacientes por ver a todos tus terroríficos monstruitos!

Todos los niños y sus padres están invitados a unirse a la diversión Entrada gratuita para todos

Animación a cargo de « Vitamine-son

Refrescos y comida in situ

Wir freuen uns auf all Ihre kleinen, furchterregenden Monster!

Alle Kinder und ihre Eltern sind herzlich eingeladen, die Tanzfläche zum Beben zu bringen! Der Eintritt ist für alle frei

Animiert von » Vitamine-son »

Getränke und Essen vor Ort!

Mise à jour le 2023-10-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région