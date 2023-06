Musée de l’Anis – Mx Maison Yellow 10 Place de la Joliette Les Docks Village Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Le Mx propose le parcours le plus anisé de la ville ! Envie de connaître les secrets de l’anis et ses différentes utilisations ? Bienvenue au Mx Expérience ! Ce lieu interactif, digital et novateur vous invite à faire appel à vos cinq sens..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

10 Place de la Joliette Les Docks Village

Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Mx offers the most aniseed-flavoured route in the city! Do you want to know the secrets of aniseed and its different uses? Welcome to the Mx Experience! Much more than just an exhibition, this interactive, digital and innovative place invites you…

¡El Mx ofrece la ruta más anisada de la ciudad! ¿Quieres conocer los secretos del anís y sus diferentes usos? ¡Bienvenido a la Experiencia Mx! Este lugar interactivo, digital e innovador le invita a utilizar sus cinco sentidos.

Das Mx bietet den anisreichsten Rundgang der Stadt! Hast du Lust, die Geheimnisse des Anis und seine verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten kennenzulernen? Willkommen im Mx Expérience! Dieser interaktive, digitale und innovative Ort lädt Sie dazu ein, Ihre fünf Sinne anzusprechen.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille