POP UP STORE DES NOUVELLES GRISETTES 10 Place de la Comédie Montpellier, 4 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La boutique de créateurs made in Occitanie s’installe à nouveau sur la place de la Comédie pour les fêtes de fin d’année !.

2023-12-05 10:00:00 fin : 2023-12-05 19:00:00. .

10 Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The designer boutique made in Occitanie is back on the Place de la Comédie for the festive season!

La boutique de diseño made in Occitanie vuelve a la Place de la Comédie con motivo de las fiestas

Die Designerboutique made in Occitanie richtet sich für die Weihnachtszeit wieder auf der Place de la Comédie ein!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT MONTPELLIER