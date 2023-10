ATELIER UPCYCLING 10 Place de la Comédie Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

RÉSERVEZ VOTRE ATELIER D’UPCYCLING

Suite à l’enthousiasme suscité par notre atelier du mois dernier, nous sommes heureux de vous annoncer que de nouveaux ateliers seront désormais proposées un samedi par mois dans notre boutique de Montpellier. Un évènement en collaboration avec la talentueuse Salomé Manzo, créatrice de la marque de vêtements upcyclés @apre_salomemanzo..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 13:00:00. EUR.

10 Place de la Comédie

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



BOOK YOUR UPCYCLING WORKSHOP

Following the enthusiasm generated by our workshop last month, we’re delighted to announce that new workshops will now be offered one Saturday a month in our Montpellier boutique. An event in collaboration with the talented Salomé Manzo, creator of the upcycled clothing brand @apre_salomemanzo.

RESERVA TU TALLER DE UPCYCLING

Tras el entusiasmo generado por nuestro taller del mes pasado, nos complace anunciar que a partir de ahora ofreceremos nuevos talleres un sábado al mes en nuestra boutique de Montpellier. Un evento en colaboración con la talentosa Salomé Manzo, creadora de la marca de ropa reciclada @apre_salomemanzo.

BUCHEN SIE IHREN UPCYCLING-WORKSHOP

Nach der großen Begeisterung für unseren Workshop im letzten Monat freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir von nun an an einem Samstag im Monat neue Workshops in unserer Boutique in Montpellier anbieten werden. Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der talentierten Salomé Manzo, der Designerin der Upcycling-Kleidermarke @apre_salomemanzo, statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT MONTPELLIER