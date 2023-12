LE NOËL DES HALLES 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

L’ambiance de Noël se déploie dans les Halles : marché de créateurs et marché gourmand, spectacles pour enfants, ateliers, gourmandises de Noël, cadeaux de seconde main, manège insolite, jeux, table-ronde….

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

10 Place de la Charte des Libertés Communales LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



The Christmas atmosphere unfolds in Les Halles: designer and gourmet markets, children?s shows, workshops, Christmas treats, second-hand gifts, an unusual merry-go-round, games, round-table discussions?

El ambiente navideño se despliega en Les Halles: mercados de diseño y gourmet, espectáculos infantiles, talleres, dulces navideños, regalos de segunda mano, un tiovivo insólito, juegos, mesas redondas?

Die Weihnachtsstimmung entfaltet sich in den Markthallen: Designer- und Gourmetmarkt, Kindervorstellungen, Workshops, Weihnachtsleckereien, Second-Hand-Geschenke, ungewöhnliche Karussells, Spiele, Gesprächsrunden?

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE