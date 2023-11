VINTAGE MARKET 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse, 5 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Plongez dans l’univers fascinant de la mode vintage et des créations locales ! Si vous êtes à la recherche de vêtements vintage uniques, d’accessoires originaux ou de pièces de créateurs, vous trouverez votre bonheur ici !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 19:00:00. .

10 Place de la Charte des Libertés Communales LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Immerse yourself in the fascinating world of vintage fashion and local creations! If you’re looking for unique vintage clothing, original accessories or designer pieces, you’ll find what you’re looking for here!

Sumérjase en el fascinante mundo de la moda vintage y las creaciones locales Si buscas ropa vintage única, accesorios originales o piezas de diseño, ¡aquí encontrarás lo que buscas!

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Vintage-Mode und der lokalen Kreationen! Wenn Sie auf der Suche nach einzigartiger Vintage-Kleidung, originellen Accessoires oder Designer-Stücken sind, werden Sie hier fündig!

Mise à jour le 2023-10-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE