Cet évènement est passé Soirée Christmas Kitch 10 place de la Calade Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Soirée Christmas Kitch 10 place de la Calade Yssingeaux, 22 décembre 2023, Yssingeaux. Yssingeaux Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:00:00

fin : 2023-12-22 01:30:00 Le Saint Raphael vous invite à sa soirée « Christmas Kitch »..

Le Saint Raphael vous invite à sa soirée « Christmas Kitch ». .

10 place de la Calade Pub le Saint Raphael

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Code postal 43200 Lieu 10 place de la Calade Adresse 10 place de la Calade Pub le Saint Raphael Ville Yssingeaux Departement Haute-Loire Lieu Ville 10 place de la Calade Yssingeaux Latitude 45.141813 Longitude 4.125164 latitude longitude 45.141813;4.125164

10 place de la Calade Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/