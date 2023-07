À la recherche de l’avion de Roland Garros 10 place Carnot Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Votre aven­­­­­­­­­­­­­ture commence à l’Of­­­­­­­­­­­­fice de Tourisme, place Carnot à Vouziers, où vous vien­­­­­­­­­­­­­drez cher­­­­­­­­­­­­­cher votre sac d’ex­­­­­­­­­­­­plo­­­­­­­­­­­­­ra­­­­­­­­­­­­­teur . Il est constitué d’un sac, du livret ludique de 34 pages, d’un crayon de papier, de crayons de couleurs et des pièces d’avion. Joli­­­­­­­­­­­­­ment illus­­­­­­­­­­­­­tré, ce livret regorge de devi­­­­­­­­­­­­­nettes, charades et autres énigmes à résoudre . Il vous emmène aux 6 coins de Vouziers , au fil d’une enquête qui vous invite à lever les yeux et à obser­­­­­­­­­­­­­ver ce qui vous entoure.Agréable à faire en famille, elle passion­­­­­­­­­­­­­nera autant ceux qui connaissent Vouziers comme leur poche, que ceux qui y font étape pour quelques temps seule­­­­­­­­­­­­­ment.Après avoir exploré les diffé­­­­­­­­­­­­­rentes zones, vous serez incol­­­­­­­­­­­­­lable sur les monu­­­­­­­­­­­­­ments de la ville, les grandes dates de son histoire, et les person­­­­­­­­­­­­­nages illustres qui y sont nés ou y ont vécu.N’oubliez pas de partager avec nous vos aventures sur les réseaux sociaux avec le #argonneardenne et #enigmesenargonne.

fin : . .

10 place Carnot Office de Tourisme Argonne en Ardenne

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Your adventure begins at the Tourist Office, place Carnot in Vouziers, where you will pick up your explorer’s bag . It consists of a bag, the 34-page playful booklet, a pencil, coloured pencils and airplane parts. Beautifully illustrated, this booklet is full of riddles, charades and other riddles to solve. It takes you to the 6 corners of Vouziers, through an investigation that invites you to raise your eyes and observe what surrounds you. Pleasant to do as a family, it will fascinate those who know Vouziers like the back of their hand, as well as those who stop there for a short time only.After exploring the different areas, you will be able to learn about the monuments of the city, the great dates of its history, and the illustrious people who were born or lived there. Don’t forget to share with us your adventures on social networks with the #argonneardenne and #enigmesenargonne

Su aventura comienza en la Oficina de Turismo, plaza Carnot de Vouziers, donde recogerá su bolsa de explorador. Consta de una bolsa, un divertido folleto de 34 páginas, un lápiz, lápices de colores y piezas de avión. Este cuaderno, bellamente ilustrado, está lleno de acertijos, charadas y otros rompecabezas para resolver. Le lleva a los seis rincones de Vouziers, a través de una investigación que le invita a levantar la vista y observar lo que le rodea. Agradable para hacer en familia, fascinará tanto a los que conocen Vouziers como la palma de su mano, como a los que sólo hacen una parada.Después de explorar las diferentes zonas, lo sabrás todo sobre los monumentos de la ciudad, las grandes fechas de su historia y los personajes ilustres que nacieron o vivieron en ella.No olvides compartir tus aventuras con nosotros en las redes sociales con los hashtags #argonneardenne y #enigmesenargonne

Ihr Abenteuer beginnt im Office de Tourisme, Place Carnot in Vouziers, wo Sie Ihre Entdeckertasche abholen. Sie besteht aus einer Tasche, dem 34-seitigen spielerischen Heft, einem Bleistift, Buntstiften und Flugzeugteilen. Das liebevoll illustrierte Heft ist voll von Rätseln, Scharaden und anderen Aufgaben, die es zu lösen gilt. Es führt Sie in die sechs Ecken von Vouziers und lädt Sie dazu ein, die Augen zu heben und Ihre Umgebung zu beobachten. Die Rätsel sind für die ganze Familie geeignet und werden sowohl diejenigen begeistern, die Vouziers wie ihre Westentasche kennen, als auch diejenigen, die hier nur für eine kurze Zeit Station machen.Nachdem Sie die verschiedenen Bereiche erkundet haben, wissen Sie alles über die Sehenswürdigkeiten der Stadt, die wichtigsten Daten ihrer Geschichte und die berühmten Persönlichkeiten, die hier geboren wurden oder gelebt haben.Vergessen Sie nicht, Ihre Abenteuer mit uns in den sozialen Netzwerken unter #argonneardenne und #enigmesenargonne zu teilen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme