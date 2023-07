Trompettes en fête – Musique en Côte de Nacre 10 Pl. Général de Gaulle, 14117 Arromanches-les-Bains, 23 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Bien plus qu’un concert, une soirée festive et chaleureuse animée par cinq virtuoses membres de grands orchestres parisiens, dans un programme très varié, suivie d’un buffet-surprise

Désirant s’affranchir des codes des concerts classiques, ils créent leurs propres arrangements, collaborent avec des comédiens, des compositeurs et explorent , avec humour et passion, des instruments aux sonorités inattendues..

2023-07-23 21:00:00 fin : 2023-07-23 . .

10 Pl. Général de Gaulle, 14117 Eglise d’Arromanches

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Much more than just a concert, this is a warm, festive evening featuring five virtuoso members of leading Parisian orchestras, performing a wide-ranging program followed by a surprise buffet

Wishing to break free from the codes of classical concerts, they create their own arrangements, collaborate with actors and composers, and explore, with humor and passion, instruments with unexpected sounds.

Mucho más que un concierto, se trata de una velada cálida y festiva protagonizada por cinco virtuosos miembros de las grandes orquestas parisinas, en un programa muy variado, seguido de un bufé sorpresa

Deseosos de romper con los códigos de los conciertos clásicos, crean sus propios arreglos, colaboran con actores y compositores y exploran, con humor y pasión, instrumentos de sonoridades inesperadas.

Mehr als ein Konzert, ein festlicher und herzlicher Abend, gestaltet von fünf Virtuosen, die Mitglieder großer Pariser Orchester sind, mit einem sehr abwechslungsreichen Programm, gefolgt von einem Überraschungsbuffet

Mit dem Wunsch, sich von den Codes klassischer Konzerte zu befreien, kreieren sie ihre eigenen Arrangements, arbeiten mit Schauspielern und Komponisten zusammen und erforschen , mit Humor und Leidenschaft, Instrumente mit unerwarteten Klängen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité