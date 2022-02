10 mots pour tous EPFF Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

10 mots pour tous EPFF, 28 février 2022, Marseille. 10 mots pour tous

du lundi 28 février au lundi 28 mars à EPFF

Enquête réalisée par les stagiaires en formation FLE à EPFF, auprès des passants et auprès d’autres stagiaires en formation, afin de définir les 10 mots communs à tous. Le résultat sera inscrit sur un panneau mural et/ou sous forme de cartes, et/ou sur le site d’EPFF.

