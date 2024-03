10 Miles des Baïnes Soorts-Hossegor, dimanche 31 mars 2024.

10 Miles des Baïnes Soorts-Hossegor Landes

Une course conviviale dans un cadre exceptionnel

Rendez-vous le dimanche 31 mars pour les 10 miles des baïnes ! Une boucle en bord de mer sur route entre Capbreton et Hossegor. Le Parcours est plat et ne comporte pas de portions sablonneuses. Après un premier km à proximité de l’océan, les coureurs empruntent les quais portuaires puis les rives du lac marin à partir du 8éme kilomètre.

Inscriptions ouvertes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Capbreton-Hossegor-Capbreton

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement 10 Miles des Baïnes Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Hossegor