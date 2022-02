10 maisons particulières au XXème siècle + 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

10 maisons particulières au XXème siècle + 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, 14 février 2022, Rennes. 10 maisons particulières au XXème siècle + 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère

du lundi 14 février au jeudi 31 mars à Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne

Sur un territoire fortement marqué par la production de maisons individuelles (73% du parc de logements finistérien contre 56% en moyenne en France) cette exposition met en dialogue dix maisons particulières construites au fil du XXe siècle et dix maisons récemment conçues par des architectes en activité en Finistère. Pascal Léopold propose son regard de photographe sur ces maisons « savantes » tandis que la démarche de création est décryptée par la présentation de documents d’archive. Cette mise en perspective historique permet d’éclairer la production d’aujourd’hui.

Entrée libre

Une exposition du CAUE du Finistère Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T09:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T09:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T09:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-14T09:00:00 2022-03-14T18:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T18:00:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Adresse 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

10 maisons particulières au XXème siècle + 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 2022-02-14 was last modified: by 10 maisons particulières au XXème siècle + 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne 14 février 2022 Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine