10 mai 1972-2023 : 50 ans après la révolution culturelle malgache, que retient-on de Mahaleo ? Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

10 mai 1972-2023 : 50 ans après la révolution culturelle malgache, que retient-on de Mahaleo ? Maison de quartier des Dervallières Accoord, 13 mai 2022, Nantes. 2022-05-13

Horaire : 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Projection du documentaire “Mahaleo” de Cesar Paes & Raymond Rajaonarivelo. Le 13 mai 1972, des milliers de personnes manifestent sur la place de l’Hôtel de ville de Anakely pour réclamer la libération d’étudiantes et étudiants arrêtés. Les tirs des forces de l’ordre font 40 morts. Événement charnière dans l’histoire de la Grande Île : il conduit à la fin de la première République.Projection suivie d’une rencontre avec trois jeunes écrivaines malgaches Nirina Ralontoaritsimba, Holy Dannielle et Rabehaja Mampianina Randrianarison, et l’auteure journaliste Michelle Rakotoson. Projection proposée par Hetsika, en partenariat avec Laterit Production. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison de quartier des Dervallières Accoord Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier des Dervallières Accoord Adresse 5 Rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

10 mai 1972-2023 : 50 ans après la révolution culturelle malgache, que retient-on de Mahaleo ? Maison de quartier des Dervallières Accoord 2022-05-13 was last modified: by 10 mai 1972-2023 : 50 ans après la révolution culturelle malgache, que retient-on de Mahaleo ? Maison de quartier des Dervallières Accoord Maison de quartier des Dervallières Accoord 13 mai 2022 Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique