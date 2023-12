The Marché de Noël 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 15 décembre 2023 17:00, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

Marché de Noël forcément somptueux et arrosé de vin chaud ; venez profiter avec nous d’un petit bout de magie !

Artisans céramistes, création bijoux perles, producteurs de plants, créations feutre, laine et crochet, objets déco, dessins, tisanes, baumes et huiles, miels et savons, vannerie, maroquinerie, arbres fruitiers.

Vin chaud et jus de pommes chaud, snacks et douceurs,

Entrée libre..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

10 Le Bourg

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Christmas market is bound to be sumptuous, with mulled wine, so come and enjoy a little bit of magic with us!

Ceramic artisans, beaded jewelry creations, plant producers, felt, wool and crochet creations, decorative objects, drawings, herbal teas, balms and oils, honeys and soaps, basketry, leatherwork, fruit trees.

Mulled wine and hot apple juice, snacks and sweets,

Free admission.

Venga y únase a nosotros para disfrutar de un poco de magia navideña

Artistas ceramistas, diseñadores de joyas de abalorios, productores de plantas, creaciones de fieltro, lana y ganchillo, objetos decorativos, dibujos, infusiones, bálsamos y aceites, mieles y jabones, cestería, marroquinería, árboles frutales.

Vino caliente y zumo de manzana caliente, aperitivos y dulces,

Entrada gratuita.

Ein Weihnachtsmarkt mit Glühwein und anderen Leckereien; genießen Sie mit uns ein kleines Stück Magie!

Keramikkünstler, Perlenschmuck, Pflanzenzüchter, Filz-, Woll- und Häkelarbeiten, Dekoartikel, Zeichnungen, Kräutertees, Balsame und Öle, Honig und Seifen, Korbflechterei, Lederwaren, Obstbäume.

Glühwein und heißer Apfelsaft, Snacks und Süßigkeiten,

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse