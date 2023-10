Conférences et discussions, La forêt : hier, aujourd’hui et demain 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 24 novembre 2023, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

Quelles pratiques, quels enjeux ?

Trois intervenants viendront échanger et présenter différentes approches de la forêt, qu’elles soient historiques, gestionnaires ou encore environnementales :

– Hervé Dubois, auteur et forestier,

– Alice de Gournay, gestionnaire de forêt, membre du CoFel,

– Vincent Magnet, technicien forestier, administrateur du RAF et membre du groupe forêt au sein de l’association Les Tisserands dans le village de Saint-Moreil.

Une conférence gesticulée spécifiquement sur le thème de « La forêt limousine » proposée par Rémi Gerbaud est également en cours de programmation dans le courant du mois de décembre..

2023-11-24 fin : 2023-11-24

10 Le Bourg

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



What practices, what issues?

Three speakers will discuss and present different approaches to the forest, whether historical, managerial or environmental:

– Hervé Dubois, author and forester,

– Alice de Gournay, forest manager, member of CoFel,

– Vincent Magnet, forestry technician, RAF administrator and member of the forestry group within the Les Tisserands association in the village of Saint-Moreil.

A gesticulated conference specifically on the theme of « The Limousin forest » proposed by Rémi Gerbaud is also being programmed for December.

¿Qué prácticas, qué cuestiones?

Tres ponentes debatirán y presentarán distintos enfoques del bosque, ya sean históricos, de gestión o medioambientales:

– Hervé Dubois, autor y silvicultor,

– Alice de Gournay, gestora forestal, miembro de CoFel,

– Vincent Magnet, técnico forestal, administrador de la RAF y miembro del grupo forestal de la asociación Les Tisserands del pueblo de Saint-Moreil.

También está prevista para diciembre una conferencia de Rémi Gerbaud sobre el tema « El bosque del Lemosín ».

Welche Praktiken, welche Herausforderungen?

Drei Redner werden sich austauschen und verschiedene Herangehensweisen an den Wald vorstellen, sei es aus historischer, verwaltungstechnischer oder auch ökologischer Sicht:

– Hervé Dubois, Autor und Forstwirt,

– Alice de Gournay, Waldmanagerin, Mitglied des CoFel,

– Vincent Magnet, Forsttechniker, Verwalter des RAF und Mitglied der Waldgruppe innerhalb des Vereins Les Tisserands im Dorf Saint-Moreil.

Ein gestikulierter Vortrag speziell zum Thema « Der limousinische Wald », der von Rémi Gerbaud angeboten wird, ist ebenfalls im Laufe des Dezembers geplant.

