Les Ateliers du Mercredi 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 22 novembre 2023, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

Pour les petits mais pas que ……. Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !

Réservation nécessaire !

Le 22 : fabrication de savon de 14h à 17h

Avec Alain, nombre de places limité, goûté partagé

Public : adultes

Info matériel et réservation : 05 55 64 89 63

Le 29 : Apprenons ensemble à nouer des liens : les nœuds de cordage utiles de 14h à 17h

Avec Marguerite, goûté partagé

Public : enfants et adultes. Apportez vos cordes, lacets ou ficelles

Info : lalanterne@riseup.net.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. EUR.

10 Le Bourg

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Not just for kids ……. Every Wednesday, Lanterne 23 offers workshops for children and adults!

Reservations required!

22: soap-making from 2pm to 5pm

With Alain, limited number of places, shared snack

Public: adults

Material info and booking: 05 55 64 89 63

Le 29 : Let’s learn to tie together: useful rope knots from 2pm to 5pm

With Marguerite, shared snack

Public: children and adults. Bring your own ropes, laces or strings

Info : lalanterne@riseup.net

No sólo para niños ……. Todos los miércoles, La Lanterne 23 ofrece talleres para niños y adultos

Imprescindible reservar

Día 22: fabricación de jabón de 14.00 a 17.00 h

Con Alain, plazas limitadas, merienda compartida

Público: adultos

Material y reservas: 05 55 64 89 63

El 29: Aprendamos a hacer nudos: nudos de cuerda útiles de 14.00 a 17.00 h

Con Marguerite, merienda compartida

Público: niños y adultos. Trae tus propias cuerdas, cordones o cordeles

Información: lalanterne@riseup.net

Für die Kleinen, aber nicht nur ……. Jeden Mittwoch bietet die Laterne 23 Workshops für Kinder und Erwachsene an!

Reservierung erforderlich!

Am 22.: Seifenherstellung von 14h bis 17h

Mit Alain, begrenzte Anzahl an Plätzen, gemeinsamer Imbiss

Publikum: Erwachsene

Materialinfo und Reservierung: 05 55 64 89 63

Am 29.: Gemeinsam lernen, Verbindungen zu knüpfen: Nützliche Seilknoten von 14h bis 17h

Mit Marguerite, gemeinsamer Imbiss

Publikum: Kinder und Erwachsene. Bringen Sie Ihre Seile, Schnürsenkel oder Bindfäden mit

Info: lalanterne@riseup.net

Mise à jour le 2023-10-27 par Creuse Tourisme