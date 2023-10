Les Ateliers du Mercredi 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 1 novembre 2023, Saint-Goussaud.

Pour les petits mais pas que ……. Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !

Réservation nécessaire !

Le 1er : transmission d’un savoir-faire de grand-mère du Limousin : cuisson des châtaignes au toupie et au boueradour de 14h à 17h (épluchage le matin à 10h 30 si vous voulez)

Avec Aurélie, goûté partagé

Public : enfants et adultes, apportez votre plus grosse patate !

Info : 06 33 94 40 89

Le 8 : permanence numérique et aide administrative de 14h à 17h

Avec Marguerite, tisane partagée

Public : enfants et adultes

Info : 06 33 94 40 89

Le 15 : créations florales en argile et mousse de 14h à 17h

Avec Stéphanie

Public : enfants et adultes

Info : 07 50 69 55 39.

Not just for kids ……. Every Wednesday, La Lanterne 23 offers workshops for children and adults!

Reservations required!

1st: passing on a Limousin grandmother?s know-how: cooking chestnuts in a toupie and boueradour from 2pm to 5pm (peeling in the morning at 10:30am if you like)

With Aurélie, shared snack

Public: children and adults, bring your biggest potato!

Info : 06 33 94 40 89

8th: digital permanence and administrative help from 2pm to 5pm

With Marguerite, shared herbal tea

Public: children and adults

Info: 06 33 94 40 89

15th: floral creations in clay and moss from 2pm to 5pm

With Stéphanie

Public: children and adults

Info : 07 50 69 55 39

No sólo para niños ……. Todos los miércoles, La Lanterne 23 ofrece talleres para niños y adultos

Imprescindible reservar

El día 1: transmisión del saber hacer de una abuela de Limousin: cocción de castañas en tupé y boueradour de 14:00 a 17:00 h (pelado por la mañana a las 10:30 h si lo desea)

Con Aurélie, merienda compartida

Público: niños y adultos, ¡trae tu patata más grande!

Información: 06 33 94 40 89

8º: servicio de ayuda digital y administrativa de 14.00 a 17.00 h

Con Marguerite, tisana compartida

Público: niños y adultos

Información: 06 33 94 40 89

Día 15: creaciones florales en arcilla y musgo de 14.00 a 17.00 h

Con Stéphanie

Público: niños y adultos

Información: 07 50 69 55 39

Für die Kleinen, aber nicht nur ……. Jeden Mittwoch bietet die Laterne 23 Workshops für Kinder und Erwachsene an!

Reservierung erforderlich!

Am 1.: Weitergabe eines Großmutter-Know-hows aus dem Limousin: Kastanienkochen im Kreisel und im Boueradour von 14 bis 17 Uhr (Schälen am Morgen um 10.30 Uhr, wenn Sie möchten)

Mit Aurélie, gemeinsamer Imbiss

Publikum: Kinder und Erwachsene, bringen Sie Ihre größte Kartoffel mit!

Info: 06 33 94 40 89

Am 8.: Digitale Sprechstunde und administrative Hilfe von 14:00 bis 17:00 Uhr

Mit Marguerite, geteilter Kräutertee

Publikum: Kinder und Erwachsene

Info: 06 33 94 40 89

Am 15.: Blumenkreationen aus Ton und Moos von 14h bis 17h

Mit Stephanie

Publikum: Kinder und Erwachsene

Info: 07 50 69 55 39

