Soirée jeux 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 1 octobre 2023, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

Nous vous attendons de pied ferme avec moult boîtes en carton pleines de trésors en tout genre afin de jouer entre amis, en famille ou entre joyeux inconnus.

Il y aura de tout sur les tables, jeux d’ambiances, jeux velus, jeux tout doux ou encore l’indéboulonnable tarot.

Pierre Carlier de la ferme de Grand Chaud sera là avec ses délicieux snacks qui vous donneront de l’énergie pour penser et se dépenser..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

10 Le Bourg La Lanterne

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



We look forward to seeing you there, with lots of cardboard boxes full of all kinds of treasures to play with friends, family and happy strangers.

There’ll be something for everyone on the tables, from ambient games to hairy games, soft games and the ever-popular tarot.

Pierre Carlier from Ferme de Grand Chaud will be on hand with delicious snacks to give you energy to think and spend.

Esperamos verte allí, con un montón de cajas de cartón llenas de todo tipo de tesoros para jugar con amigos, familiares o alegres desconocidos.

Habrá algo para todos los gustos en las mesas, desde juegos de humor a juegos peludos, juegos blandos y el favorito de todos los tiempos, el tarot.

Pierre Carlier, de la granja Grand Chaud, estará presente con deliciosos tentempiés que te darán energía para pensar y gastar.

Wir erwarten Sie mit vielen Pappschachteln voller Schätze aller Art, um mit Freunden, der Familie oder fröhlichen Fremden zu spielen.

Auf den Tischen wird alles zu finden sein: Stimmungsspiele, haarige Spiele, süße Spiele oder auch das unverwüstliche Tarot.

Pierre Carlier vom Bauernhof Grand Chaud wird mit seinen köstlichen Snacks vor Ort sein, die Ihnen Energie zum Nachdenken und Auspowern geben werden.

