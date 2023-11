Scène Ouverte 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 15 septembre 2023, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

A La Lanterne 23, tous les 3èmes vendredis du mois, c’est JAM ou Scène Ouverte !!

A partir de 20h 00..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . EUR.

10 Le Bourg

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At La Lanterne 23, every 3rd Friday of the month, it’s JAM or Open Stage!

Starting at 8:00 pm.

En La Lanterne 23, cada tercer viernes de mes, ¡es JAM o Escenario Abierto!

A partir de las 20.00 h.

In der Laterne 23 heißt es jeden dritten Freitag im Monat: JAM oder Offene Bühne!!!

Ab 20:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-27