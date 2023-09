Les Ateliers du Mercredi 10 Le Bourg Saint-Goussaud, 13 septembre 2023, Saint-Goussaud.

Saint-Goussaud,Creuse

Pour les petits mais pas que …….

Chaque mercredi, la Lanterne 23 vous propose des ateliers pour enfants et adultes !

Réservation nécessaire !.

2023-09-13 fin : 2023-09-13 17:00:00. EUR.

10 Le Bourg

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



For kids and more …….

Every Wednesday, Lanterne 23 offers workshops for children and adults!

Reservations required!

No sólo para niños …….

Todos los miércoles, La Lanterne 23 ofrece talleres para niños y adultos

Imprescindible reservar

Für die Kleinen, aber nicht nur …….

Jeden Mittwoch bietet die Laterne 23 Workshops für Kinder und Erwachsene an!

Reservierung erforderlich!

