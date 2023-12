SOPHROLOGIE SÉANCES 10 la Gicquelais Guenrouet, 10 janvier 2024, Guenrouet.

Guenrouet Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 19:00:00

fin : 2024-01-10 20:00:00

2024 Une Nouvelle Année avec de bons souhaits

pour vous accorder à vous même de vivre l’instant présent,

dans l’apprentissage et l’expérience de la détente mentale et corporelle,

en saveur d’harmonie et de sérénité

SOPHROLOGIE en groupe (max. 10 personnes)

Les MERCREDIS de 19h à 20h

A partir du 10 janvier 2024

nous contacter pour inscription

Tél : 02 40 87 11 17

Association Respiration de l’être

10, La Gicquelais 44530 GUENROUET

10 la Gicquelais

Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire



