FASCINANT WEEK-END – SCULPTURE ET VINS AU CHÂTEAU CICERON 10 La Coustouliere Ribaute, 20 octobre 2023, Ribaute.

Ribaute,Aude

Dans un lieu magique, avec vue imprenable sur les Corbières, le château Cicéron vous accueille le temps d’un fascinant week-end à découvrir des artistes et des vins originaux.

Au programme sculpture, performance artistique et dégustation des vins du domaine..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 23:30:00. EUR.

10 La Coustouliere

Ribaute 11220 Aude Occitanie



In a magical setting, with a breathtaking view of the Corbières, Château Cicéron welcomes you for a fascinating weekend to discover original artists and wines.

The program includes sculpture, performance art and wine tasting.

En un entorno mágico con impresionantes vistas de las Corbières, el Château Cicéron le invita a pasar un fin de semana fascinante descubriendo artistas y vinos originales.

El programa incluye escultura, actuaciones artísticas y degustaciones de los vinos de la finca.

An einem magischen Ort mit atemberaubendem Blick auf die Corbières empfängt Sie das Château Cicéron für ein faszinierendes Wochenende, an dem Sie Künstler und originelle Weine entdecken können.

Auf dem Programm stehen Skulpturen, künstlerische Darbietungen und die Verkostung der Weine des Weinguts.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois