Ribeauvillé 68150 EUR Vignes et Remparts: Une course de 10 km qui allie la découverte des coteaux de Ribeauvillé et celles des fortifications médiévales de Bergheim. MISE A JOUR 2021: Pour différentes raisons, l’ASRA n’a malheureusement pas pu organiser sa course « Vignes & Remparts » cette année. Habituellement 1€ par coureur était reversé au Téléthon. L’association a donc décidé d’organiser une « reco » informelle et symbolique : rendez-vous est donné à tous les coureurs des environs à 8h30 devant le gymnase municipal/piscine des 3 châteaux A l’arrivée, une boisson chaude sera servie gracieusement aux participants auxquels il sera proposé de faire un don au Téléthon. Vignes et Remparts: Une course de 10 km qui allie la découverte des coteaux de Ribeauvillé et celles des fortifications médiévales de Bergheim. +33 3 89 71 62 13 Vignes et Remparts: Une course de 10 km qui allie la découverte des coteaux de Ribeauvillé et celles des fortifications médiévales de Bergheim. MISE A JOUR 2021: Pour différentes raisons, l’ASRA n’a malheureusement pas pu organiser sa course « Vignes & Remparts » cette année. Habituellement 1€ par coureur était reversé au Téléthon. L’association a donc décidé d’organiser une « reco » informelle et symbolique : rendez-vous est donné à tous les coureurs des environs à 8h30 devant le gymnase municipal/piscine des 3 châteaux A l’arrivée, une boisson chaude sera servie gracieusement aux participants auxquels il sera proposé de faire un don au Téléthon. Ribeauvillé

