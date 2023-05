10 kms du Paris Saint-Germain – We run Paris Stade du Parc des Princes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 10 kms du Paris Saint-Germain – We run Paris Stade du Parc des Princes, 2 juillet 2023, Paris. Le dimanche 02 juillet 2023

de 09h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Le PSG lance une expérience immersive et inédite pour tous ses supporters : sa première course de 10kms à Paris cet été. Les inscriptions sont déjà ouvertes ! Dès le vendredi 30 juin, retrouvez de nombreuses animations et activations proposées par nos partenaires, ainsi qu’un food court au cœur du Village. Venez prendre vos marques et faire monter la pression avant le grand départ. Le samedi 1er juillet, les enfants seront à l’honneur avec le départ des quatre Kids Races, qui proposeront un parcours spécial autour du Parc des Princes pour vivre l’expérience Paris Saint-Germain. De 7 à 15 ans. Dimanche 2 juillet, c’est jour de course au Parc des Princes ! Les coureurs adultes s’élanceront pour les premiers 10KM du Paris Saint-Germain. A partir de 16 ans. Le parcours te mènera au cœur de la capitale pour un aller-retour depuis le Parc des Princes et une arrivée dans l’enceinte mythique des Rouge & Bleu. Une course 100% Paris Saint-Germain avec des animations et des surprises tout au long du parcours. Tous les niveaux sont conviés à venir partager un moment festif avec tes amis, ta famille ou même avec tes collègues. Le parcours Partez depuis le virage Auteuil pour un aller-retour au cœur de la capitale avant d’arriver dans l’enceinte emblématique du Parc des Princes pour y récupérer ta médaille de Finishers. Tout au long du parcours tu pourras profiter de nombreuses animations immersives Rouge et Bleu. Chaque kilomètre sera une fête pour te booster et prendre du plaisir tout au long de ces 10km exclusifs. Retirer mon dossard Rendez-vous au Parc des Princes le vendredi 30 juin de 12h00 à 20h00 et le samedi 1er juillet de 9h00 à 19h00 pour venir récupérer ton dossard au cœur de la tribune des supporters. Ton immersion Rouge & Bleu commence dès le 1er jour. Stade du Parc des Princes 2 Avenue du parc des Princes 75016 Paris Contact : https://billetterie.psg.fr/fr/ https://billetterie.psg.fr/fr/run/we-run-paris-10km-2023-inscription

