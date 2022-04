10 kms de Paris : Les inscriptions sont ouvertes Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

10 kms de Paris : Les inscriptions sont ouvertes Paris, 5 juin 2022, Paris. Le dimanche 05 juin 2022

de à

. payant A partir de 22€

L’Adidas 10K Paris est le plus grand 10 km de France, au cœur de Paris. Le rendez-vous sportif, festif et tendance de l’année ! Viens vivre une expérience unique et fédératrice autour du running quel que soit ton niveau. Seul ou en équipe, avec tes amis, ta famille ou tes collègues. Le parcours est idyllique. Les monuments les plus emblématiques de la capitale jalonnent le tracé de ce 10 km. Coureurs confirmés ou amateurs, l’épreuve est ouverte à tous et toutes nés avant 2006. Seul ou en duo, il est aussi possible de s’inscrire en équipe de 4 ou 8 pour plus de fun ! Toutes les infos Paris Paris centre 75000 Paris Contact : adidas10kparis@aso.fr https://www.timeto.com/sports/running/adidas-10k-paris/faq

Henri Garat / Ville de Paris Course

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris centre Ville Paris lieuville Paris Paris Departement Paris

Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

10 kms de Paris : Les inscriptions sont ouvertes Paris 2022-06-05 was last modified: by 10 kms de Paris : Les inscriptions sont ouvertes Paris Paris 5 juin 2022 Paris Paris, Paris

Paris Paris