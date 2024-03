10 KM – Mc Do Race Mc Do Châlette sur Loing Chalette-sur-Loing, dimanche 21 avril 2024.

10 KM – Mc Do Race 10 KM – Mc Do Race Dimanche 21 avril, 09h30 Mc Do Châlette sur Loing

Course à pied 10km

Dimanche 21/04/2024

Organisation J3 Sports Amilly

Départ 10h00

Départ du McDo de Chalette, arrivée au McDo d’Amilly

Navette prévue pour acheminer les coureurs au départ

Inscriptions sur protiming.fr

Mc Do Châlette sur Loing 87 avenue du général leclerc45120 Châlette sur Loing Chalette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire