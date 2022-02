10 km entre vignes et marais et courses enfants Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

10 km entre vignes et marais et courses enfants Braud-et-Saint-Louis, 27 mars 2022, Braud-et-Saint-Louis. 10 km entre vignes et marais et courses enfants Braud-et-Saint-Louis

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27

Braud-et-Saint-Louis Gironde Un 10 km et des courses enfants

Organisé par Le Braud Athlétique Club

DIMANCHE 279 MARS 2022

Inscriptions : 10€ sur courir-inscription.fr Gratuit pour les enfants

sur un parcours varié, plat, propice à la performance, participez à cette 1ère édition seul ou en équipe.

Des meneurs d’allure seront présents pour vous aider à atteindre vos objectifs à partir de 40′ jusqu’à 1h. Suivez les sur la page Facebook :Entre Vignes et Marais Un 10 km et des courses enfants

+33 6 41 67 11 49

Braud-et-Saint-Louis

