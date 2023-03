10 km de Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

10 km de Vauzelles, 26 mars 2023, Varennes-Vauzelles

2023-03-26

Nièvre Départ sur le Boulevard Dagonneau (à proximité du magasin Intermarché) et arrivée sur le parking du magasin Intermarché à VARENNES VAUZELLES.

Parcours 5km : départ à 14h30. ouvert à tous, à partir de la catégorie minimes (2008/2009)

Parcours 10km : départ à 15h45. ouvert à tous, à partir de la cétegorie cadet (2006/2007)

Retrait des dossards : le 25/03 de 9h à 12h et 14h à 18h à la concession SUMA Volkswagen, 41 Bd Grand Pré des Bordes à Nevers et le 26/03 de 9h à 13h (lieu communiqué ultérieurement). https://www.njuko.net/e-run63-10-km-vauzelles-2023/select_competition?fbclid=IwAR1GybLevdtzRSqVjx1C5zp6ocvwH8nazxWPl0i83HbEmAhTWLIW1v_RVm0 Varennes-Vauzelles

