10 jeunes à la mer Talmont-Saint-Hilaire, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Denis.

10 jeunes à la mer

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Talmont-Saint-Hilaire

Les adolescents de l’Espace jeunes de Coulaines, réunits en « groupe projet » ont décidé d’organiser un séjour à la mer durant l’été. Ce séjour se veut avant tout ludique mais sera aussi un temps de découverte et d’apprentissage de la vie en collectivité et de l’apprentissage d’une certaine autonomie. Ce sera aussi l’occasion de découvrir une région meconnue pour eux, la Vendée. Le séjour se déroulera sur 5 jours dont 4 nuits en camping à Talmont Saint Hilaire. La semaine précédent le séjour sera consacrée à la préparation concrète du séjour par les jeunes : préparation et vérification du matériel mais aussi action d’autofinancement pour pouvoir faire une activité supplémentaire de leur choix durant le séjours (sortie au restaurant ou autre). Le premier objectif est de travailler réllement l’autonomie des jeunes en leur laissant une marge de manoeuvre importante dans l’organisation de leur séjour. Une attention particulière sera apportée par les animateurs à l’accompagnement de la vie du groupe afin de permettre à chacun de s’exprimer et de favoriser la prise de décision collective, dans un objectif d’apprentissage de la citoyenneté. Dans cet objectif, les jeunes ont eux-même présenté et défendu leur projet de séjour au conseil d’administration de l’association pour obtenir un accord de principe. Le programme d’activité de la semaine a été préparé par les jeunes : ils ont trouvé les activités qui pouvaient être faites dans la région et qui correspondaient à leurs envies.Les matinées seront consacrées à des activités sportives, encadrées par les animateurs du centre social, qualifiés BPJEPS. Les jeunes ont souhaité découvrir des activités ludiques dans la région. Ils se sont renseignés sur les possibilités et ont opts pour a un parc aquatique, O’ Gliss Park et sur un site d’accrobanche. Ils ont ensuite souhaité découvrir les différentes plages de la région. Différentes balades seront organisés pour découvrir le patrimoine naturel de la région. Les soirées seont organisées par les animateurs autour de jeux collectifs. L’ensemble de l’organisation quotidienne sera portée par les jeunes, accompagnés des animateurs: montage et démontage des tentes,respect du planning, préparation des repas etc. Le 19 juin, les jeunes ont organisé avec les animateurs une rencontre avec les parents afin de leur présenter le projet et répondre à leurs questions. Le centre social est en lien avec le programme de réussite éducatif du Mans Métropole pour orienter des jeunes sur ce séjour.

Sur inscription – 50 à 65 euros la semaine (selon quotient familial). Le tarif a été établi en concertation avec les jeunes pour être accessible à tous. Si besoin le prix peut être baissé à 30 € la semaine.

Les adolescents de l’Espace jeunes de Coulaines ont organisé leur séjour à la mer : 5 jours de camping en Vendée. Dans une logique d’éducation populaire, le centre social a accompagné leur projet

Talmont-Saint-Hilaire rue de la source Saint-Denis La Source



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:00:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T17:00:00