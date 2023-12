Hangar bdm x Ivresse new year’s eve party 10 Impasse Sainte-Victorine Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-31 22:00:00

fin : 2023-12-31 Venez célébrer la nouvelle année 2024 dans cette ancienne usine de tabac de la belle de Mai..

Venez célébrer la nouvelle année 2024 dans cette ancienne usine de tabac de la belle de Mai.

Dimanche 31 décembre, Le Hangar Belle de Mai & Ivresse vous invitent à célébrer la nouvelle année 2024 dans cette ancienne usine de tabac de la belle de Mai.



Au programme de cette soirée : une line-up éclectique composée de 10 djs répartis sur 2 dancing sonorisés via L-Acoustics, une belle sélection de vin naturel et beaucoup d’autres surprises.



Line Up



Judaah – Marseille // BFDM & HSS bossman

Lisa More – Marseille // Tsunami Recordings

OhJeelo – Paris // Rinse FM

Shlagga – Marseille // Metaphore Collectif

Living Gatlato – London x Marseille // NTS

Rorre Ecco – Marseille // Ovairedose Collectif

Gboi – Lyon // Bad Tips Audio, Comic Sans Records, 2sik

Jacques Satre – St Etienne // Aléatronome, Worst Records

&

Arthur Campi – Lyon // AR/FM, LYL Radio

Gaet303 – Marseille // Discor EUR.

10 Impasse Sainte-Victorine Hangar Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

